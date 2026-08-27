Descifran mensaje en árabe que recibió Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

El popular tiktoker @sighfridfz reveló que, junto a su equipo, tradujo al español el mensaje en árabe que Masad Altamimi recibió en un carrito de perifoneo dentro de La Casa de los Famosos México. Según el creador, el mensaje fue enviado en árabe para que solo Masad pudiera comprenderlo, ya que los demás participantes escucharon el audio sin entender su contenido.
El texto traducido dice: «Masad, soy Alito. Te mando el siguiente mensaje: ten cuidado con quien te provoca, que te lleve afuera. Habla con la cámara. Haz tu contenido. El equipo continúa subiendo cada día». La frase combina una advertencia personal con un llamado a seguir generando contenido para sus seguidores.
Masad, cuyo nombre real es Masad Altamimi, se ha consolidado como creador de contenido en TikTok, donde comparte su vida en español e inglés. Su popularidad en México creció tras su participación en el reality y por sus relaciones con tiktokers como Melissa Navarro y Aarón Mercury. En los últimos días, su notoriedad aumentó tras un altercado con Ese Pérez, intervención de Karina Torres y la llegada del mencionado carrito de perifoneo.
El uso del árabe, según @sighfridfz, habría sido una estrategia deliberada del fandom de Masad para destacar su identidad y crear un vínculo exclusivo con él, diferenciándose de los habituales mensajes en español que reciben los demás concursantes.