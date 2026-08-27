Descifran mensaje en árabe que recibió Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

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El creador de contenido de TikTok @sighfridfz tradujo al español el mensaje en árabe que llegó a Masad Altamimi mediante un carrito de perifoneo dentro de La Casa de los Famosos México. El mensaje, dirigido exclusivamente a Masad, contenía advertencias y estímulos para su actividad en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 03:01 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 03:19 PM.