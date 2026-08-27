Muere Peter Cullen, la voz original de Optimus Prime

El 27 de agosto, el representante del actor canadiense Peter Cullen confirmó su fallecimiento, ocurrido el miércoles 26 de agosto en su domicilio de Los Ángeles, a los 85 años. La causa de la muerte no ha sido divulgada, pero la familia informó que el artista partió en paz, rodeado de sus seres queridos.
Cullen, nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, se convirtió en una de las voces más icónicas de la animación al dar vida a Optimus Prime, líder de los Autobots, en la serie animada original de The Transformers de los años 80. Su interpretación, marcada por la compasión, integridad y lealtad, definió al personaje y quedó grabada en la memoria de varias generaciones.
Tras el éxito de la serie, el actor retomó el papel en la saga cinematográfica de acción real iniciada en 2007 bajo la dirección de Michael Bay, participando en Transformers, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Knight, Bumblebee y Rise of the Beasts. Además, su voz siguió presente en videojuegos, series y spin‑offs de la franquicia.
Más allá de Transformers, la carrera de Cullen abarcó más de seis décadas en el doblaje en inglés. Entre sus papeles destacados se encuentran Ígor en Winnie the Pooh, Monterey Jack en Chip 'n Dale: Rescue Rangers, KARR en Knight Rider y las vocalizaciones de la criatura en Predator (1987). Recientemente, prestó su voz al personaje Thaedus en la serie animada Invincible.
La familia de Cullen pidió a sus seguidores honrar su legado manteniendo los valores que él asoció con Optimus Prime: compasión, integridad y lealtad. Su partida representa la pérdida de una de las voces más reconocibles y queridas del mundo del entretenimiento.