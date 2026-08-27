Muere Peter Cullen, la voz original de Optimus Prime

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El actor de doblaje Peter Cullen, reconocido mundialmente por encarnar la voz de Optimus Prime en la franquicia Transformers, falleció a los 85 años en Los Ángeles. Su familia informó que murió pacíficamente, sin revelar la causa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 11:00 AM.