Niurka acusa a Galilea Montijo de ocultar su práctica de santería

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En el podcast “El Grito de la Llorona”, la vedette cubana Niurka Marcos afirmó que Galilea Montijo practica la santería en secreto y que la muerte de su padrino espiritual sería la consecuencia de un deseo de mal. La conductora, católica declarada, negó las acusaciones y pidió respeto a todas las religiones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 03:03 PM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 03:21 PM.