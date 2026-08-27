Niurka acusa a Galilea Montijo de ocultar su práctica de santería

Durante su participación en el podcast El Grito de la Llorona, conducido por Alain Luna, la vedette cubana Niurka Marcos acusó a la conductora de Televisa, Galilea Montijo, de practicar la santería en la sombra y de haberle deseado el mal, lo que, según la cubana, provocó la muerte del padrino espiritual de Montijo.
Niurka, sin que el entrevistador lo solicitara, introdujo el nombre de Montijo y declaró: “Se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí”. Añadió que la presentadora “le tiene miedo al hate y a la funada” y que ocultar su fe constituye una traición que los santos cobran en la tradición yoruba.
La vedette sostuvo que no necesita desear el mal porque “nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma”. Según ella, quienes la han perjudicado “lo han pagado solito, sin yo mover un dedo”.
Niurka recordó que en 2023 y nuevamente en octubre de 2025 había señalado la supuesta práctica de la santería por parte de Montijo, y que el fallecido babalawo Leonel Gámez era considerado por círculos cercanos a la religión como el padrino espiritual de la conductora, aunque Montijo nunca lo ha confirmado públicamente.
El conflicto se intensificó cuando el hijo de Niurka, Emilio Osorio, fue señalado en redes sociales de realizar “brujería” en un reality show. Niurka respondió que, de haber prácticas de santería en la producción, la responsable era Galilea Montijo, describiendo la disputa como una “guerra de calderos”.
El periodista Javier Ceriani, sin aportar pruebas verificables, afirmó que Montijo habría contratado a 26 santeros de México, Cuba y Estados Unidos para un trabajo espiritual antes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La conductora ha negado repetidamente ser santera, declarando: “Yo respeto muchísimo cada una de las religiones, cada quien que diga lo que quiera”. Añadió que se define como católica y solicitó que términos como “santera” o “bruja” no se usen de forma despectiva.
Hasta la fecha, no se ha presentado evidencia documental que respalde las acusaciones de Niurka, y Montijo ha reiterado que no mantiene conflicto con la vedette, deseándole “Dios la bendiga”.