Niurka Marcos rompe el silencio y acusa a Galilea Montijo de desearle el mal en polémico podcast

En el episodio reciente del podcast El Grito de la Llorona, conducido por Alain Luna, la vedette Niurka Marcos, conocida como "Mamá Niu", rompió el silencio sobre una presunta enemistad con la conductora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo. Marcos aseguró que Montijo le habría deseado el mal y que, según sus palabras, la conductora habría “pagado” esas intenciones.
Durante la entrevista, el locutor indagó sobre la relación de ambas con la religión yoruba, una práctica espiritual que Niurka ha defendido públicamente. La vedette confirmó que existen rumores en redes sociales que vinculan a Montijo con la misma fe, pero no aportó pruebas concretas, limitándose a señalar que la conductora “oculta su religión”.
Niurka también mencionó un episodio no especificado que, según ella, habría ocurrido entre ambas, sin entrar en detalles. La falta de información concreta ha generado especulación y ha impulsado la viralización del fragmento del podcast en plataformas como TikTok y Twitter.
Hasta la fecha, Galilea Montijo no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, manteniéndose al margen de la polémica. Este no es el primer caso en que la conductora es relacionada con la religión yoruba; los rumores han circulado en los últimos años, alimentando debates sobre la libertad religiosa y la exposición mediática de la vida privada de los personajes públicos.
El episodio completo del podcast está disponible en las plataformas habituales, y la conversación sigue generando reacciones encontradas entre seguidores de ambas figuras, que demandan claridad y respeto en el trato de creencias personales.