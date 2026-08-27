Niurka Marcos rompe el silencio y acusa a Galilea Montijo de desearle el mal en polémico podcast

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La vedette cubana Niurka Marcos reveló en el podcast “El Grito de la Llorona” supuestas diferencias con Galilea Montijo y afirmó que la conductora le habría deseado el mal, vinculándola a la religión yoruba. Hasta el momento, Montijo no ha respondido a las acusaciones, que han reavivado los rumores sobre sus creencias espirituales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 01:29 PM.