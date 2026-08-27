Paul Stanley califica de humillante la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

En una entrevista concedida a Eden Dorantes para el programa Hoy, el presentador Paul Stanley expresó que la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México resultó una vivencia humillante para la conductora. El actor‑presentador, quien no ha seguido la temporada de manera constante, se enteró de los hechos mediante videos publicados en redes sociales, los cuales le permitieron observar la forma en que se desarrolló la eliminación.
Stanley subrayó que la dinámica del reality no debe ser el único criterio para definir a una persona. “Una persona no se reduce a lo que hace dentro del programa; su trayectoria y el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida son los que realmente la describen”, afirmó. Asimismo, rechazó la calificación de “mueble” que algunos internautas le atribuyeron a García, calificándola de subjetiva y señalando que cada espectador tiene una percepción distinta de la participación de los concursantes.
El conductor recordó que conoce a Yanet García desde antes de su paso por el reality, pues compartieron espacio en Hoy. “Tengo un buen concepto de ella; la he visto convivir con los demás participantes, especialmente con los hombres, y siempre mantuvimos conversaciones amenas”, comentó Stanley, resaltando la cordialidad y profesionalismo de la conductora.
Según Stanley, la eliminación de García pudo haber sido humillante, pero también enfatizó que la exposición mediática no debe ser utilizada para deshumanizar a los participantes. “Todos merecemos respeto, sin importar el giro que tome el programa”, concluyó.