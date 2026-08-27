Paul Stanley califica de humillante la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

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El conductor Paul Stanley, a través de una entrevista con Eden Dorantes, manifestó que la eliminación de Yanet García del reality fue una experiencia humillante y defendió su trayectoria, rechazando la etiqueta de “mueble” que algunos usuarios le asignaron.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 04:23 PM.