Rafael Amaya entre los invitados al XV años de las gemelas de Emma Coronel y “El Chapo”

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El actor sonorense Rafael Amaya, anunciado como protagonista de la futura narcoserie sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, asistió a la celebración de quince años de Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel Aispuro y el ex capo del Cártel de Sinaloa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 04:33 PM.