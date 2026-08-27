Rafael Amaya entre los invitados al XV años de las gemelas de Emma Coronel y “El Chapo”

Rafael Amaya, conocido por su papel de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, estuvo presente en la fiesta de XV años de Emali Guadalupe y María Joaquina, las gemelas de Emma Coronel Aispuro y Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 15 de agosto de 2026. Su asistencia quedó documentada por la diseñadora April Black Diamond en Instagram, donde publicó una foto del actor posando junto a ella frente al mismo muro de celosía que se vio en otras imágenes del evento, acompañada de los hashtags #xvparty y #emmacoroneltwins.
La presencia de Amaya no fue casual. En febrero de 2026, el medio estadounidense Deadline informó que el actor protagonizará una nueva narcoserie producida por Emma Coronel, en la que interpretará a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La producción, a cargo de Amaya Productions y Zero Gravity Management, será bilingüe y se desarrollará en México y Estados Unidos. Coronel explicó que su esposo aprobó la elección de Amaya tras ver su desempeño en El Señor de los Cielos, y que ella supervisará guion y casting.
En la fotografía publicada, Amaya luce camisa negra y pantalón oscuro, mientras la diseñadora lleva un outfit negro con cabello rubio largo. La misma April Black Diamond diseñó los vestidos de las quinceañeras: ambos strapless, cubiertos de cristales y pedrería, pero con siluetas distintas. La gemela de la izquierda lleva un corpiño bordado en cristales plateados y una falda de tul en capas; la de la derecha, un corpiño de cristales con falda ajustada decorada con perlas y apliques florales tridimensionales. Ambas complementaron sus looks con zapatos plateados de tacón bajo y collares de perlas.
El evento, organizado por la empresa @fiestasxtreme, se desarrolló en un ambiente de lujo discreto: mesas de madera con arreglos florales blancos, copas de cristal tallado, cubiertos dorados y servilletas champagne, iluminadas por velas. Emma Coronel agradeció públicamente a la compañía organizadora en una historia de Instagram.
La celebración contrasta con la fiesta de 2018, cuando las gemelas cumplieron siete años en una mansión de Culiacán con temática de Barbie, que se volvió viral en redes. En aquel entonces, su padre aún no había sido extraditado; hoy, tras su sentencia a cadena perpetua en 2019, la madre mantiene la privacidad de sus hijas cubriendo sus rostros con emojis de corazón rosa.
Además de su vínculo con la futura serie, Amaya ha sido fotografiado en otras ocasiones con miembros del entorno del Cártel de Sinaloa, como Ana María Zambada y Modesta Zambada Niebla, hijas de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que alimenta la especulación sobre sus relaciones dentro del mundo narco‑entretenimiento.