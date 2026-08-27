Toy Story 5 llega a Disney+ el 23 de septiembre de 2026

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Después de tres meses en salas, la quinta entrega de la saga de Pixar se estrenará en streaming el miércoles 23 de septiembre, ofreciendo a los suscriptores de Disney+ la nueva aventura de Woody, Buzz y compañía frente a la tecnología que transforma el juego infantil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 02:02 PM.