Toy Story 5 llega a Disney+ el 23 de septiembre de 2026

Disney+ incorporará Toy Story 5 el 23 de septiembre de 2026, apenas tres meses después de su estreno en cines. La información fue confirmada por Pixar el pasado jueves 27 de agosto a través de sus redes sociales, donde compartió un breve adelanto y la fecha de disponibilidad para los suscriptores de la plataforma.
La película vuelve a reunir a los personajes icónicos de la franquicia –Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie– y presenta nuevos rostros como Conan O'Brien (Smarty Pants) y Craig Robinson (Atlas). El conflicto central gira en torno a Lilypad, una tableta electrónica con forma de rana que compite por la atención de Bonnie, simbolizando el choque entre los juguetes tradicionales y los dispositivos digitales que cada vez dominan el entretenimiento infantil.
Con la voz de Greta Lee en la versión original, Lilypad introduce una dinámica fresca que pone a prueba la capacidad de adaptación de los juguetes. La trama explora cómo la tecnología altera la forma de jugar y la relación entre los niños y sus juguetes, manteniendo el tono emotivo y humorístico característico de la saga.
Los usuarios de Disney+ podrán disfrutar de Toy Story 5 junto a las entregas anteriores y demás contenidos del universo Toy Story, que ya forman parte del catálogo de la plataforma. La llegada de la película al streaming amplía la oferta de contenido familiar y refuerza la estrategia de Disney+ de ofrecer estrenos de gran relevancia poco tiempo después de su paso por la gran pantalla.
En resumen, la esperada quinta entrega de la saga de Pixar estará disponible para streaming el miércoles 23 de septiembre de 2026, marcando el fin de la espera para quienes prefirieron disfrutarla desde casa.