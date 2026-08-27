Yahir califica su paso por la conducción de La Academia 2022 como una pesadilla

El cantante Yahir describió su experiencia como conductor de la edición del 20 aniversario de La Academia en 2022 como una "pesadilla", según declaró en el podcast Mixologando junto a José Eduardo Derbez.
La propuesta le llegó apenas tres días antes de su primera emisión: "Me dijeron el jueves y mi primera presentación como conductor era el lunes", relató. Aunque ya había participado como juez, nunca había conducido un programa en vivo, y la transmisión de cuatro horas exigía una preparación que no tuvo tiempo de realizar.
Yahir conoció el set apenas un día antes y el teleprompter estaba ubicado en una posición elevada, fuera del alcance de la cámara. "Medio leía lo que alcanzaba a ver y luego me dictaban por el oído", explicó, añadiendo que el monitor estaba tan lejos que le resultó imposible leer una carta que debía presentar a una participante.
Las indicaciones cambiaban a segundos de haberlas recibido, lo que le hizo perder naturalidad frente a las cámaras. Sin embargo, en las últimas semanas del programa comenzó a sentirse más cómodo y aprendió a romper algunas reglas de conducción para lograr mayor espontaneidad.
A pesar de la dificultad, Yahir no descarta volver a conducir, pero con una condición clara: "Sí lo vuelvo a hacer, pero no en vivo; me gustaría conducir un programa grabado".