Yahir califica su paso por la conducción de La Academia 2022 como una pesadilla

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En el podcast Mixologando, Yahir reveló los problemas que vivió al conducir la edición del 20 aniversario de La Academia, desde la escasa preparación hasta un teleprompter inadecuado, y aseguró que solo aceptaría volver a hacerlo en un programa grabado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 06:25 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 04:31 PM.