Yanet García reaparece en ‘Hoy’ tras polémica eliminación de La Casa de los Famosos México 2026

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La modelo y conductora regresó al matutino de Grupo Milenio entre aplausos, tras ser la quinta eliminada del reality. Explicó que su salida fue decidida por compañeros en una dinámica de voto interno, no por el público, y recibió el respaldo de sus colegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 03:08 PM.