Yanet García reaparece en ‘Hoy’ tras polémica eliminación de La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García volvió al programa matutino ‘Hoy’ de Grupo Milenio después de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2026. La modelo y conductora fue recibida con aplausos y un carrito de camotes, símbolo del cariño del público y de sus compañeros de set.
Durante su intervención, García aclaró que su eliminación no dependió del voto del público, sino de una dinámica interna en la que los participantes del “Exilio” eligieron quién regresaría a la casa. Los resultados fueron: Pérez obtuvo seis votos, Luis Chaparro tres y Yanet solo dos, provenientes de Brianda Deyanara y Yahir, lo que selló su salida del reality.
El programa se desarrolló sin la presencia de Galilea Montijo, quien había generado controversia con sus comentarios sobre la postura de Yanet dentro de la casa. En su regreso a ‘Hoy’, la modelo manifestó que aún estaba asimilando la experiencia y reiteró su decisión de no involucrarse en conflictos que contravengan sus valores personales.
Tras escucharla, el conductor Raúl Araiza expresó su respaldo a la modelo, mientras que otros colegas, como Wendy Guevara, recordaron la postura tranquila y fiel de Yanet durante la post‑gala del reality. Las hermanas de la modelo, Alondra y Prisma García, habían denunciado fraude en la producción, pero el ambiente en el matutino fue de apoyo y celebración.
En redes sociales, la eliminación de Yanet generó decenas de críticas contra el programa, pero su regreso a ‘Hoy’ fue recibido como una oportunidad para aclarar los hechos y reforzar su imagen pública.