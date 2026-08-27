Yolanda Andrade revela una esperanza de vida de 1 año y medio tras diagnóstico de ELA

...

Durante una transmisión en vivo con su amiga Thalía, la conductora Yolanda Andrade informó que sus médicos le estiman una expectativa de vida de 18 meses debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica, mientras destaca el apoyo de su familia y la amistad con la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/08/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 27/08/2026 10:41 AM.