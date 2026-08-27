Yolanda Andrade revela una esperanza de vida de 1 año y medio tras diagnóstico de ELA

En una transmisión en vivo celebrando el cumpleaños número 55 de su amiga Thalía, la conductora Yolanda Andrade confirmó que los especialistas que la atienden le han dado una esperanza de vida de un año y medio a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que padece desde hace varios años.
Andrade explicó que dicha cifra es una aproximación basada en la evolución de su cuadro clínico, el cual varía según el tipo de ELA (medular o bulbar) y la respuesta individual del organismo. En contraste, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) indica que la expectativa de vida promedio para pacientes con ELA oscila entre tres y cinco años, aunque también depende de factores como la rapidez de progresión y la calidad de la atención médica.
Durante la conversación, Thalía mostró su apoyo incondicional y recordó momentos compartidos a lo largo de su amistad. La presentadora, a su vez, agradeció a su amiga por el respaldo emocional que le brinda, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Yolanda también resaltó la importancia del acompañamiento de su hermana Marilé, quien ha sido su principal sostén familiar durante el proceso de la enfermedad. La conductora ha utilizado sus redes sociales para difundir información sobre la ELA, con el objetivo de generar conciencia y empatía hacia quienes la padecen.
La revelación de la expectativa de vida ha generado una ola de mensajes de aliento de parte de seguidores y colegas, quienes destacan la valentía de Andrade al compartir su situación y la necesidad de fortalecer la investigación y el apoyo a pacientes con enfermedades neurodegenerativas.