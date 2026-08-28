Alfredo Adame confirma romance con Benicia, madre de Fernando Lozada, y lanza polémicas

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El actor Alfredo Adame sorprendió al público al confirmar su relación con Benicia, madre del influencer Fernando Lozada, durante una gala de La Casa de los Famosos México. El vínculo, aprobado por el hijo, se acompañó de fuertes críticas del conductor hacia Lupillo Rivera y el fashion stylist Aldo Rendón.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:45 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 05:59 AM.