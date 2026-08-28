Alfredo Adame confirma romance con Benicia, madre de Fernando Lozada, y lanza polémicas

Alfredo Adame dio a conocer su nuevo romance con Benicia, la madre del influencer Fernando Lozada, al asistir acompañado a la gala de reconocimiento en La Casa de los Famosos México. El actor no se separó de Benicia en ningún momento, incluso al recibir su premio, y selló la relación con un beso frente a los presentes.
El hijo de Benicia, Fernando Lozada, quien recientemente fue confirmado como participante de La Granja VIP, mostró su apoyo en redes sociales con comentarios como “¡Qué guapos!” y “Toda una reina”. En sus publicaciones, el influencer también resaltó la larga amistad que mantiene con Adame, describiéndolo como “más que un amigo, lo quiero muchísimo”.
En sus propias cuentas, Adame compartió varias fotos y videos del evento, dejando claro que la relación con Benicia es pública y consensuada. Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta en que iniciaron su romance, pero esta es la primera aparición conjunta en un acto oficial.
Durante la misma gala, el actor aprovechó la plataforma para lanzar un fuerte ataque contra Lupillo Rivera, a quien acusa de presentarse ebrio en un concierto y de ser “una basura como cantante”. Asimismo, dirigió críticas al fashion stylist Aldo Rendón, cuestionando su trayectoria profesional y calificándolo de “naco vulgar”.
Los comentarios de Adame generaron reacciones encontradas entre los internautas; mientras algunos respaldan su estilo directo, otros consideran sus expresiones ofensivas. Por su parte, la comunidad de seguidores de Fernando Lozada celebró la aprobación de su madre y la amistad con el polémico conductor.
En resumen, el anuncio del romance entre Alfredo Adame y Benicia se dio en medio de una noche cargada de polémicas, reafirmando la presencia mediática del actor y la estrecha relación entre ambas familias dentro del mundo del espectáculo mexicano.