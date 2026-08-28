Matan al DJ colombiano Cristian Molina durante una presentación en Cali

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El reconocido DJ y creador musical Cristian Molina falleció el 19 de agosto de 2026 tras ser herido de gravedad por un ataque con arma de fuego mientras amenizaba una fiesta en el Valle del Cauca. Las autoridades aún no identifican a los agresores ni el motivo del crimen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:48 AM.