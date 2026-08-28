Matan al DJ colombiano Cristian Molina durante una presentación en Cali

La escena musical del Valle del Cauca está de luto tras la muerte del DJ Cristian Molina, quien fue asesinado mientras realizaba una presentación en vivo en una fiesta local. El ataque con arma de fuego, registrado por testigos, dejó al artista gravemente herido; fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Cali, donde permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de fallecer el 19 de agosto de 2026.
Según fuentes de medios colombianos, los disparos se produjeron durante la actuación de Molina, provocando pánico entre los asistentes. El DJ recibió primeros auxilios en el lugar y, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró recuperarse de sus lesiones.
Hasta el momento, no se ha revelado cuántos disparos recibió ni el punto exacto del ataque dentro del recinto. Las autoridades no han detenido a sospechosos ni divulgado la identidad de los agresores ni el posible móvil del homicidio.
Cristian Molina, originario de Jamundí y con una destacada trayectoria en Cali, era una figura central de la rumba valluna y la música electrónica. Su estilo y energía lo convirtieron en un referente para fiestas y eventos nocturnos de la región.
Tras conocerse su fallecimiento, familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor y rindieron homenaje al artista a través de redes sociales y mensajes de condolencia. La comunidad musical exige que las autoridades esclarezcan los hechos y lleven ante la justicia a los responsables.
Se espera que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación formal para determinar las circunstancias del ataque y esclarecer la posible motivación del crimen.