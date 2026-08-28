Daniela Romo celebra 67 años con salud, trabajo y gratitud

Daniela Romo celebró su 67.º cumpleaños en medio de una inesperada fiesta en el set de la telenovela "Corazón de Marruecos", producción de Rosy Ocampo. Mientras grababa en Coyoacán, sus compañeros África Zavala y Jesusa Ochoa le cantaron "Las Mañanitas", le entregaron un gran ramo de flores, globos y el pastel, generando una emotiva sorpresa que la dejó conmovida.
La intérprete, con más de 55 años de carrera, destacó que su mayor regalo es poder festejar con salud y trabajo. En declaraciones a Grupo Milenio, Romo expresó gratitud por la vida y por la oportunidad de seguir actuando, añadiendo con humor que su deseo para el próximo año es simplemente "llegar".
Romero también reflexionó sobre el cariño del público, señalando que su música sigue resonando entre generaciones: "Desde abuelitos hasta niños escuchan mis canciones; es un regalo para mí". Aseguró que, más que proyectar su futuro, prefiere enfocarse en el presente, agradecer y honrar la memoria de quienes ya no están.
Al ser consultada sobre la posibilidad de protagonizar una serie biográfica, la artista descartó la idea, indicando que no tiene interés en ese proyecto.
Con la celebración como telón de fondo, Daniela Romo reafirmó su compromiso con la escena artística y su deseo de seguir compartiendo su legado con el público mexicano e internacional.