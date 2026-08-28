Daniela Romo celebra 67 años con salud, trabajo y gratitud

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La actriz y cantante Daniela Romo cumplió 67 años rodeada de cariño, una sorpresa en el set de “Corazón de Marruecos” y reflexiones sobre su larga trayectoria, salud y deseo de seguir trabajando.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:12 AM.