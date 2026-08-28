Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”, su primera colaboración musical

El 27 de agosto de 2026 Danna y Belinda presentaron al público el sencillo “Dolce Vita”, disponible en todas las plataformas digitales, y simultáneamente estrenaron su videoclip en el canal de YouTube de Danna a las 9 p.m., generando una gran expectación entre sus seguidores.
El lanzamiento forma parte del EP Wet Dreams, anunciado por Danna en Instagram con el mensaje “WET DREAMS is out now!!!!!!”. En la publicación, la artista describió el proyecto como un reencuentro personal que le permitió reconectar con una faceta creativa que creía perdida.
La colaboración surgió cuando Danna, al escribir “Dolce Vita”, visualizó la voz de Belinda como el complemento ideal. Sin esperar a que los calendarios coincidieran, la cantante tomó un avión a España, donde Belinda se encontraba trabajando, y allí grabaron la canción. Ambas artistas participaron activamente en la producción del video, desde la selección de tomas hasta el vestuario, lo que otorgó al proyecto una identidad compartida.
Inicialmente se contempló rodar en Italia, pero los compromisos profesionales obligaron a trasladar la filmación a una hacienda en Morelos, escenario que resultó en un videoclip que Belinda calificó como “padrísimo” en entrevista con The Hollywood Reporter en Español.
El estreno no estuvo exento de polémica. Semanas antes, una entrevista de Belinda en Vogue México y Latinoamérica generó controversia al afirmar que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”. Los seguidores de Kenia Os interpretaron la frase como una exclusión, reavivando una rivalidad ficticia entre las tres artistas. Belinda aclaró que sus palabras aludían a la competencia percibida con Danna, no a Kenia, y publicó un mensaje de cariño que borró tras recibir amenazas de muerte. Kenia Os respondió describiendo la situación como una “campaña de desprestigio”. Danna, por su parte, descartó cualquier enemistad el 12 de agosto, afirmando que “no tengo ningún problema con ella”.
El trasfondo de la disputa incluye un proyecto musical conjunto entre Danna, Belinda y Kenia Os, anunciado en octubre de 2025 durante un takeover de Apple Music Radio bajo el nombre de “Chicas Superpoderosas”. La canción nunca se lanzó, atribuyéndose la pausa a “problemas administrativos” de Sony Music, una explicación que coincidió con la versión de Danna.
En este contexto, “Dolce Vita” representa el primer encuentro musical oficial entre Danna y Belinda, dos figuras que han construido carreras exitosas de manera independiente dentro del pop mexicano, y abre la puerta a futuras colaboraciones que podrían redefinir el panorama musical del país.