Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”, su primera colaboración musical

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La cantante Danna y la estrella del pop Belinda lanzaron el 27 de agosto el sencillo y videoclip “Dolce Vita”, marcando su primer encuentro sonoro tras años de carreras paralelas en la música mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:10 AM.