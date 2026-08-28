Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales para ayudar a otros antes de su fallecimiento

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La cantante Dolly Parton murió a los 80 años el 25 de agosto de 2026 tras una breve lucha contra el cáncer. Su hermana Stella reveló que Dolly estaba dispuesta a probar terapias experimentales si los médicos consideraban que ya no había esperanza, como muestra de su generosidad y deseo de servir al prójimo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:46 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:02 AM.