Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales para ayudar a otros antes de su fallecimiento

Dolly Parton falleció a los 80 años el martes 25 de agosto de 2026 después de una breve lucha contra un cáncer no especificado, tras ser ingresada cuatro días antes en el Centro Oncológico Vanderbilt‑Ingram de Nashville. Sus representantes confirmaron su muerte rodeada de familiares y amigos, describiendo la batalla como "valiente".
En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Stella Parton, hermana de la icónica cantante de country, reveló que Dolly había manifestado su disposición a someterse a tratamientos experimentales si los médicos determinaban que ya no existía esperanza de cura. "Si no había esperanza para ella, permitiría que su equipo médico probara tratamientos experimentales para ayudar a otras personas en el futuro", escribió Stella, subrayando la constante preocupación de Dolly por el bienestar ajeno.
Stella aprovechó la ocasión para recordar la generosidad que caracterizó a su hermana tanto en el escenario como en la vida privada. Hizo un llamado a los seguidores para honrar su legado mediante actos de amabilidad, ayuda y donación de tiempo y recursos, tal como Dolly lo practicó a lo largo de su carrera.
Antes de que se conociera su diagnóstico oncológico, Dolly había hablado públicamente sobre varios problemas de salud, entre ellos cálculos renales recurrentes y trastornos del sistema inmunológico y digestivo. Aun así, mantuvo su agenda profesional, cancelando solo una residencia en Las Vegas por considerarla insuficiente para sus estándares, pero sin contemplar el retiro definitivo.
El mensaje de despedida de Stella también incluyó recuerdos íntimos, como la tradición de los martes de café antes del amanecer, una costumbre heredada de su infancia en granjas de Tennessee. "Mi martes por la mañana, el tiempo de café, nunca será lo mismo", expresó, resaltando la cercanía familiar que acompañó los últimos momentos de Dolly.
Con una trayectoria que abarca casi seis décadas, Dolly Parton se consolidó como una de las figuras más influyentes del country, desde su debut con "Hello, I’m Dolly" en 1967 hasta sus innumerables éxitos internacionales. Su partida deja un vacío en la música, pero su ejemplo de altruismo y trabajo incansable seguirá inspirando a generaciones.