Estados Unidos conmemora a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento

Chicago, Los Ángeles y El Paso encabezarán una serie de eventos que recuerdan la vida y obra de Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento en Santa Mónica, California.
El viernes se proyectará en el Millennium Park la versión remasterizada del documental Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes, dirigido por María José Cuevas y producido en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano. La película, que incluye audio mejorado y tomas inéditas del histórico concierto en The Forum de Inglewood, será exhibida en unas 440 salas de cine de todo Estados Unidos el 15 de septiembre, en una única noche de celebración.
En Los Ángeles, la Plaza de Cultura y Artes acogerá el sábado 29 de agosto el evento gratuito «Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel», con mariachi, bailarines folclóricos y sorpresas especiales en honor al autor de éxitos como “Amor Eterno” y “Hasta que te conocí”. En El Paso, Texas, la plaza San Jacinto ofrecerá el viernes 28 de agosto el concierto al aire libre «El Legado de Juan Gabriel», bajo la dirección de Arturo Guerrero.
La programación no se limita a la escena en vivo. Telemundo emitirá en horario estelar el especial de una hora Juan Gabriel, Amor Eterno, con entrevistas a familiares y amigos que rememoran sus 45 años de carrera. Por su parte, Amazon Music lanzará un vinilo exclusivo, una nueva versión del tema “Así Fue” y playlists temáticas para conmemorar la fecha.
Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, tras sufrir un infarto dos días después de presentarse ante 17,500 asistentes en The Forum de Inglewood, como parte de su gira “MeXXIco Es Todo”. Sus cenizas fueron trasladadas al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde recibió un homenaje póstumo. Su legado, que trasciende fronteras, se refleja en la magnitud de los homenajes que se replican en diversas ciudades estadounidenses.