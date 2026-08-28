Estados Unidos conmemora a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento

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A diez años de su muerte, EE. UU. rinde tributo al Divo de Juárez con proyecciones, conciertos, especiales televisivos y lanzamientos musicales que recorren varias ciudades del país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 12:59 PM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:23 PM.