Fallece Samuel Monroe Jr., actor emblemático del cine urbano de Los Ángeles

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El actor Samuel Monroe Jr., conocido por papeles en *Menace II Society*, *The Players Club* y otras películas de la cultura urbana, murió el 26 de agosto de 2026 tras complicaciones médicas graves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:46 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:06 AM.