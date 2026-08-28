FBI investiga al esposo de Ana Bárbara por presunta manipulación de visas migratorias

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El oficial del Customs and Border Protection (CBP), Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, está bajo investigación del FBI tras una denuncia del hermano de la intérprete, Francisco Ugalde, que lo acusa de usar su cargo para cancelar visas familiares mediante reportes de extravío falsos y de ejercer amenazas y abuso de autoridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:03 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:23 AM.