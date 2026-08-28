FBI investiga al esposo de Ana Bárbara por presunta manipulación de visas migratorias

El FBI abrió una investigación contra Ángel Muñoz, oficial del CBP y esposo de la cantante mexicana Ana Bárbara, después de que su cuñado, Francisco Ugalde, presentara una denuncia formal ante autoridades estadounidenses. La denuncia, ya registrada con número de reporte, alega que Muñoz utilizó su posición para cancelar la visa de Ugalde y la de su sobrino, José María Fernández, mediante reportes de extravío de visa falsos.
Según el abogado de Ugalde, Gerardo Martín Rincón, la estrategia legal se coordina entre su despacho en México y la firma del penalista Arturo Hernández Meléndez, con sede en Los Ángeles. El documento más reciente fue enviado al FBI y copiado a tres dependencias federales, incluida la Oficina del Presidente de EE. UU. Rincón anticipa una resolución “en semanas o antes”.
Muñoz lleva cerca de 20 años como oficial del CBP. La cantante Ana Bárbara lo conoció en 2014 en una oficina de migración en Los Ángeles, donde él trabajaba. En 2024, el abogado de la cantante, Guillermo Pous, confirmó la relación.
La denuncia detalla que cada vez que Ugalde intentó cruzar la frontera, le informaban que su visa había sido “extraviada”. El proceso se repitió en tres ocasiones hasta que perdió el acceso definitivo al país, sin haber presentado nunca un reporte de pérdida. El mismo mecanismo habría afectado al sobrino de Ugalde.
Rincón señaló que existe un video en el que Muñoz admite haber intervenido en la cancelación de las visas, material que ya está en poder de las autoridades estadounidenses. Además, Ugalde habría recibido amenazas a través de terceras personas, advirtiéndole que Muñoz actuaría en su contra si no se retractaba.
El abogado también informó que otra mujer ha contactado a su equipo para denunciar conductas similares por parte de Muñoz, indicando que la víctima vive con miedo y teme represalias. Todos los reportes fueron enviados electrónicamente a las autoridades de EE. UU.
El 26 de agosto, Rincón acudió a Palacio Nacional para entregar un oficio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitando medidas de protección para su representado. La solicitud fue rechazada sin explicación, lo que llevó al abogado a iniciar un amparo contra la negativa.
En enero de 2024, Ugalde había declarado en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que Muñoz cometía “abuses tremendos”. En respuesta, Ana Bárbara y Muñoz presentaron denuncias en México contra Ugalde por violencia intrafamiliar y amenazas.
Ángel Muñoz, nacido el 1 de abril de 1986, tiene 40 años y se presenta en redes sociales como actor, mánager, productor y entrenador de fitness, además de haber aparecido en la serie biográfica de Luis Miguel. Su relación con Ana Bárbara se habría iniciado bajo un nombre falso para ocultar que ya estaba casado.