Jamie Foxx confirma que pidió a Tarantino eliminar escena de violación en ‘Django Unchained’

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El actor confirmó que, junto a Quentin Tarantino y Kerry Washington, retiró del guion una cruda escena de violación que originalmente involucraba a los personajes Broomhilda y Django, decisión que también buscó proteger la futura imagen de Washington en la serie ‘Scandal’.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:46 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:01 AM.