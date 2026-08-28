Jamie Foxx confirma que pidió a Tarantino eliminar escena de violación en ‘Django Unchained’

Jamie Foxx confirmó que, en compañía de Quentin Tarantino y Kerry Washington, decidió eliminar del guion de Django Unchained una escena de violación que involucraba a los personajes Broomhilda y Django. La información se dio a conocer en el podcast Baby, This Is Keke Palmer, donde el actor explicó que la secuencia, descrita por Washington como una “violación aterradoramente brutal”, fue retirada poco antes del rodaje.
Washington había relatado el episodio en sus memorias Thicker Than Water (2023), señalando que la escena fue descartada después de que Foxx planteara la necesidad de reconsiderarla. Según la actriz, la eliminación representó “la respuesta a las oraciones que había estado susurrando”.
Durante la conversación, Foxx detalló que él, Tarantino y Washington se reunieron para discutir el material y acordaron proteger a Washington, pues la película quedaría “para siempre”. Además, la decisión estuvo vinculada al próximo proyecto televisivo de la actriz: el papel de Olivia Pope en Scandal. “Queríamos asegurarnos de proteger a Olivia Pope; Tarantino estuvo de acuerdo y la escena desapareció del guion final”, afirmó Foxx.
El actor también elogió a Tarantino como “un gran líder” y recordó su colaboración previa en la película, que combina western, drama y acción para retratar la esclavitud en Estados Unidos. En Django Unchained, Washington interpreta a Broomhilda von Schaft, la esposa esclavizada que Django (Foxx) busca rescatar.
En una proyección de la película en junio, Washington subrayó la importancia de su personaje como “la princesa en la torre”, un recurso para mostrar la humanidad negada de los esclavos. “Sabía que eso era lo que Quentin estaba haciendo, y él y yo hablamos sobre ello; sentí que era realmente importante”, declaró.
Las declaraciones de Foxx corroboran el relato de Washington y revelan el proceso colectivo que llevó a la eliminación de una escena que, de haber permanecido, habría generado controversia y afectado la percepción pública de los involucrados.