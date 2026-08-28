José Eduardo Derbez propone un combate entre Victoria Ruffo y Yolanda Andrade

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El actor José Eduardo Derbez, hijo de la 'Queen' de las telenovelas, lanzó una inesperada propuesta de enfrentamiento en ring entre Victoria Ruffo y Yolanda Andrade, en medio de la polémica generada por los comentarios de la actriz sobre la hija menor de Eugenio Derbez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 01:20 PM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 12:35 PM.