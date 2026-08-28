José Eduardo Derbez propone un combate entre Victoria Ruffo y Yolanda Andrade

En una rueda de prensa donde presentaba su nuevo proyecto, José Eduardo Derbez rompió el silencio sobre la controversia que rodea a su madre, Victoria Ruffo, y lanzó una sorprendente propuesta: que la actriz y la conductora Yolanda Andrade se enfrenten en un combate de boxeo.
La polémica surgió cuando Ruffo, a semanas de responder a las críticas que recibe la hija menor de Eugenio Derbez, comentó de forma críptica sobre la edad de la menor, lo que desató una serie de reacciones en redes sociales. Yolanda Andrade, por su parte, respondió con una publicación que insinuaba que la actriz no debía involucrar a sus hijos en debates públicos.
Ante la presión mediática, José Eduardo explicó que, aunque no puede tomar partido por ninguna de las partes, consideró que un enfrentamiento deportivo podría “desactivar la tensión” y “darle un giro entretenido” a la discusión. "Si van a pelear, que sea en el ring, no en Twitter", declaró el actor.
Hasta el momento, ni Victoria Ruffo ni Yolanda Andrade han emitido pronunciamientos oficiales sobre la propuesta, y no se ha confirmado la organización de ningún evento. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre el público y los colegas del medio, algunos la ven como una estrategia de marketing, mientras que otros la califican de irresponsable.
El caso se suma a la serie de controversias que involucran a la familia Derbez, incluyendo críticas a la salud de la madre de Eugenio Derbez y debates sobre la participación de sus hijos en la vida pública.
Se espera que los representantes de ambas artistas den una respuesta en los próximos días, mientras la audiencia sigue atenta a cualquier novedad.