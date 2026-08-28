Kalimba respalda a Mariana Ochoa en medio de críticas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos

...

El cantante Kalimba defendió públicamente a Mariana Ochoa, resaltando su personalidad y deseando que su paso por el reality sea exitoso, mientras Lidia Ávila también mostró su apoyo, en contraste con los ataques de Aldo Rendón y los rumores sobre la relación de la artista con OV7.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:01 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:17 AM.