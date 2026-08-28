Kalimba respalda a Mariana Ochoa en medio de críticas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos

En una entrevista reciente, Kalimba, intérprete de "Tocando Fondo", no dudó en expresar su apoyo incondicional a Mariana Ochoa, concursante de La Casa de los Famosos. El cantante destacó la calidez, la entrega y la autenticidad de su compañera, y manifestó su deseo de que la participación de la cantante en el programa concluya con el resultado que ella espera.
Las declaraciones de Kalimba llegan en un momento en que la artista ha sido objeto de críticas constantes por parte del estilista Aldo Rendón, quien ha cuestionado su estilo y ha lanzado comentarios como "ni OV7 la quiere". Dichas observaciones, inicialmente tomadas con humor por algunos seguidores, se han intensificado y generado un debate en redes sociales sobre la supuesta cercanía de Mariana con Ari Borovoy y las tensiones internas de la agrupación OV7.
El respaldo de Kalimba se suma a otras muestras de solidaridad dentro del círculo de exintegrantes de OV7. Días antes, la actriz y cantante Lidia Ávila compartió en sus redes una fotografía junto a Mariana Ochoa acompañada de un mensaje de aliento, lo que fue interpretado por los fanáticos como una señal de respaldo frente a la polémica.
Mientras tanto, Aldo Rendón ha continuado con sus críticas, insinuando que la cantante no cuenta con el apoyo del grupo y señalando supuestos conflictos financieros vinculados a Ari Borovoy. Estas acusaciones han avivado la discusión entre seguidores de la banda, que se dividen entre quienes defienden a Mariana y quienes respaldan las opiniones de Rendón.
En conclusión, la postura pública de Kalimba y Lidia Ávila contrasta marcadamente con el discurso crítico de Aldo Rendón, evidenciando una división dentro del entorno de OV7 y resaltando la importancia del apoyo entre colegas en el exigente escenario de los reality shows.