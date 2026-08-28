Kalimba revela matrimonio secreto con Penélope y lo celebra tras un año de unión

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El cantante mexicano Kalimba confirmó que contrajo matrimonio en septiembre de 2025 con Penélope, revelándolo en el programa Ventaneando después de mantener la relación alejada de los medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:11 AM.