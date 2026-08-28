Kalimba revela matrimonio secreto con Penélope y lo celebra tras un año de unión

El exintegrante de OV7, Kalimba, dio a conocer oficialmente que se casó en septiembre de 2025 con Penélope, tras haber mantenido su vida sentimental fuera del foco mediático durante casi un año. La noticia se difundió en el programa Ventaneando, donde el artista explicó los motivos de su discreción y compartió detalles de la historia de amor que los llevó al altar.
Kalimba relató que conoció a Penélope hace varios años cuando ella lideraba la banda de rock The Fishes. "El bajista de mi banda había salido con una de sus hermanas, así que ya nos conocíamos", recordó. Años después, el cantante la contactó para proponerle una colaboración musical; la propuesta encendió una chispa que culminó en una relación profunda basada en la fe y el amor por Dios. "Oramos mucho, sentimos que estábamos en el mismo lugar de vida y, en septiembre, nos casamos", afirmó.
El momento de la propuesta de matrimonio también fue descrito por Kalimba: "La llevé a una cena romántica, le dije que íbamos a casarnos y le mostré el anillo. Fue muy bonito", comentó. La decisión de mantener el enlace en privado respondió a su deseo de proteger la relación de la exposición pública y de asegurar que el vínculo se consolidara sin presiones externas.
Además de su vida personal, Kalimba sigue activo en la escena musical. Actualmente se encuentra en la gira "Íntimo Tour Deluxe", un formato íntimo que lo acompaña únicamente con dos guitarras y un teclado, resaltando la faceta acústica y personal de su repertorio. Entre sus canciones más emblemáticas que seguirá interpretando se encuentran "No me quiero enamorar", "Tocando fondo", "Duele", "Se te olvidó", "Estrellas rotas" y "Sólo déjate amar".
El anuncio del matrimonio secreto marca una nueva etapa para Kalimba, quien combina su crecimiento espiritual con una renovada propuesta artística, consolidándose como una figura relevante del pop mexicano contemporáneo.