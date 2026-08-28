Kalimba pide que no se usen celulares en sus conciertos y advierte que “nos destruye como sociedad”

Kalimba, cantante y exintegrante de OV7, pidió en los Beyond Music Awards que el público no utilice celulares durante sus conciertos, alegando que la constante necesidad de filmar “nos destruye como sociedad”. El artista explicó que prefiere que los asistentes vivan el espectáculo con los sentidos, el corazón y la vista, sin la mediación de una pantalla.
Durante la alfombra roja del evento, Kalimba declaró: “Nacimos para disfrutar los ojos, los sentidos, el corazón, todo lo que Dios nos dio para poder gozar de la naturaleza, de un buen concierto, de un buen momento”. La solicitud no constituye una prohibición legal, pero el cantante insistió en que el público la respetara, y según sus palabras, la mayoría lo hizo.
El cantante reconoció que la medida generó polémica en redes sociales, atribuyéndola a la “onda de que si no lo filmas, no lo viviste”. Aclaró que no busca proteger contenido exclusivo ni publicar grabaciones del show en plataformas digitales; su objetivo es fomentar una experiencia directa.
Frente a los fans que consideran la grabación su forma de conservar recuerdos, Kalimba propuso alternativas como los meet‑and‑greets y firmas de autógrafos, espacios donde el contacto es más personal: “Me encanta abrazar a la gente y disfrutarlo”.
El artista subrayó que su postura no es un rechazo a la tecnología, sino una llamada al equilibrio: “La tecnología es bienvenida, pero debe tener un orden en la vida humana”. Usa dispositivos en su carrera y vida social, pero considera que los conciertos deben inclinarse hacia la experiencia sensorial.
Además de la controversia, Kalimba anunció que su proyecto Christmas Soulse se presentará en la Maraka los días 19, 20 y 21 de noviembre, describiendo la previa de prensa como “maravillosa” y resaltando la buena respuesta del público.
El cantante también reveló que, en tres días, partirá a Europa para su primera gira oficial en el continente, con nueve conciertos en dos semanas y media, una novedad importante en su trayectoria.
En cuanto a la participación de su excompañera Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México, Kalimba comentó que no sigue el programa, pero agradeció los comentarios positivos de Yahir y de otros integrantes de OV7, señalando que “todos ya superamos lo que viene y seguimos avanzando en nuestras carreras”.