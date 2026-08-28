Kalimba pide que no se usen celulares en sus conciertos y advierte que “nos destruye como sociedad”

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El exintegrante de OV7 solicitó a su público abstenerse de grabar con teléfonos durante sus shows, argumentando que la dependencia tecnológica afecta la experiencia y la convivencia. La petición, hecha en los Beyond Music Awards, generó debate en redes, aunque la mayoría de los asistentes la respetó.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 12:01 PM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 11:03 AM.