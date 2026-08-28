Kenny Avilés recuerda su amistad con Gustavo Cerati: el rey del rock hispano

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Kenny Avilés, cantante de Kenny y los Eléctricos, relata la estrecha relación que mantuvo con Gustavo Cerati, desde los primeros conciertos de Soda Stereo en México hasta el último show en el que el argentino le permitió entrar al camerino antes del escenario. Para Avilés, Cerati es el indiscutible rey del rock en el mundo hispano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:42 AM.