Miss Universe México 2026: Horario, transmisión en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Fecha y hora: La final se celebrará el sábado 29 de agosto. La ceremonia presencial iniciará a las 3:00 p.m. (hora local) en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, Cabo San Lucas, y la transmisión en vivo comenzará a las 6:30 p.m., hora del centro de México, por el canal oficial de YouTube OfficialMissUniverse.
¿Dónde verla? La transmisión es totalmente gratuita en YouTube. Para seguir la apertura completa, los espectadores deben conectarse antes de las 6:30 p.m. Las redes sociales oficiales de Miss Universe México (Twitter, Instagram y Facebook) ofrecerán actualizaciones en tiempo real.
Votación del público: Cada usuario dispone de un voto gratuito para impulsar a su candidata favorita a través del sitio oficial del certamen. Además, es posible adquirir paquetes de voto de pago antes del inicio de la ceremonia.
Otros países ya han definido a sus representantes, como Cuba, Chile y Perú, donde Luren Márquez recuperó la corona tras una polémica.