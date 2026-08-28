Miss Universe México 2026: Horario, transmisión en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

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Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo la gran final de Miss Universe México 2026 en Los Cabos, donde 32 candidatas competirán por la corona que representará al país en Miss Universe 2026. La gala será transmitida gratuitamente por YouTube a partir de las 6:30 p.m. (hora del centro) y el público podrá votar al Top 16 mediante el sitio oficial del certamen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 09:09 AM.