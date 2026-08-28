Natanael Cano desafía la presión y asegura que cantará corridos tumbados hasta que lo maten

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El pionero de los corridos tumbados lanzó su decimotercer álbum y, frente a la censura del gobierno federal, reiteró que seguirá interpretando el género a pesar de las amenazas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:54 AM.