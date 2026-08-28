Representante de Hayden Panettiere rechaza rumores y exige respeto mientras avanza la investigación

El representante de Hayden Panettiere emitió un comunicado el 25 de agosto en el que calificó de “profundamente irrespetuoso” el uso de la muerte de la actriz como excusa para alimentar rumores y especulaciones. En el mensaje, el vocero subrayó que muchas personas que no mantenían una relación cercana con la artista estaban aprovechando su fallecimiento para difundir versiones sin fundamento, y solicitó que se esperen los resultados oficiales antes de emitir conclusiones.
La actriz, conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y Scream 4, falleció a los 36 años en un complejo de apartamentos de Carolina del Sur. Los servicios médicos acudieron al lugar tras recibir un reporte de una mujer inconsciente; los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y la declararon muerta en el sitio.
En el inmueble se encontraban Brian Hickerson, ex pareja intermitente de Panettiere, y su hermano Zach Hickerson. La investigación permanece abierta y, según el representante, los familiares y amigos cercanos están “colaborando activamente” con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que la verdad salga a la luz.
El comunicado también instó a quien posea información relevante a entregarla directamente a la policía, en lugar de difundirla en redes sociales. “Hay mucho más en esta historia de lo que actualmente se está discutiendo públicamente”, afirmó el vocero, señalando que aún existen datos no expuestos.
En los días posteriores al fallecimiento, varios individuos que tuvieron contacto con la actriz ofrecieron declaraciones sobre momentos de su vida. Un antiguo vecino comentó públicamente sobre supuestos incidentes en el apartamento, mientras que un director que trabajó con ella indicó que la actriz no se encontraba bien durante su colaboración profesional.
La relación entre Panettiere y Hickerson, iniciada en 2018, estuvo marcada por separaciones, reencuentros y procesos judiciales por violencia doméstica. En 2021, Hickerson se declaró sin oposición a dos cargos graves por lesiones a una esposa o conviviente; recibió una condena de 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, clases sobre violencia doméstica y una orden de protección de cinco años, la cual expiró en abril de 2026. Panettiere relató episodios de violencia en sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.
El representante concluyó reiterando el respeto a la memoria de Hayden Panettiere y a sus seres queridos, y pidió a la opinión pública abstenerse de difundir información no verificada mientras continúan las diligencias oficiales.