Representante de Hayden Panettiere rechaza rumores y exige respeto mientras avanza la investigación

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El portavoz de la actriz condenó las especulaciones sobre su muerte, pidió esperar los resultados oficiales y recordó la colaboración de sus allegados con la autoridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:51 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:17 AM.