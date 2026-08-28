Yahir amenaza con huelga en La Casa de los Famosos México si falla la prueba de presupuesto

Yahir lanzó un ultimátum tras la gala del 27 de agosto: si la prueba semanal de presupuesto, conocida como “Balance”, no permite alcanzar el 100 % del recurso asignado, el cantante de 47 años, originario de Hermosillo, Sonora, dejará de participar en cualquier dinámica del programa. La declaración, hecha antes de conocer el resultado de la prueba, fue clara: “Si no llegamos a esto, no vuelvo a jugar. Te lo juro”.
La advertencia cobra mayor relevancia porque los habitantes de La Casa de los Famosos México llevan dos semanas consecutivas sin lograr el objetivo, sobreviviendo con apenas el 50 % de la despensa asignada. Esta escasez ha generado roces internos, entre ellos un enfrentamiento entre Yahir y Ese Pérez durante la prueba y una confrontación con Aldo Rendón en la última gala de nominación.
El cantante, que forma parte del equipo de la quinta y última ronda de la prueba junto a Karina Torres y Mariana, cerró la jornada con 27 balances completos, pero el grupo aún no ha alcanzado el presupuesto total. De no lograrse, Yahir y Luis Chaparro —quien inmediatamente respaldó la postura de su compañero— se declararán en huelga, lo que podría paralizar la dinámica del reality.
Yahir es una de las figuras más activas de la cuarta temporada: cocina para los demás, compite en pruebas y genera conversación constante en redes sociales, donde sus seguidores ya le han dedicado una canción de apoyo. Su apodo interno, “Academia Militar”, hace referencia a su paso por el reality La Academia, que lo lanzó al estrellato hace más de dos décadas.
La posible huelga se produce en una semana de alta tensión: el público votó contra los “muebles” del programa, enviando al exilio a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez, y eliminó a García del reality. La producción aún no ha confirmado si entregará el presupuesto completo tras los balances realizados.
Queda pendiente saber si los habitantes lograrán superar la prueba y evitar la huelga que, de concretarse, marcaría un precedente en la historia del programa.