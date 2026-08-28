Yahir amenaza con huelga en La Casa de los Famosos México si falla la prueba de presupuesto

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El cantante sonorense Yahir advirtió que abandonará cualquier dinámica del reality si los habitantes no alcanzan el 100 % del presupuesto semanal en la prueba “Balance”. Luis Chaparro respaldó la postura, lo que convierte la amenaza en una posible huelga dentro de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 04:00 PM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:09 PM.