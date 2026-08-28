Yanet García confiesa flechazo en LCDLF: ¿Quién es el galán?

Durante la entrevista concedida a la conductora Marie Claire, Yanet García, una de las participantes más elogiadas por su belleza en el reality LCDLF, no pudo contener la risa al ser interrogada sobre si algún habitante le había atraído. Tras un breve titubeo, la modelo confirmó que sí había sentido un flechazo, aunque se negó a revelar la identidad del interesado, prometiendo que tal vez lo haría en el futuro.
La confesión generó un inmediato revuelo en redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a lanzar sus apuestas. Algunos apuntan a Yahir Parra, quien fue uno de los pocos concursantes que votó a favor del regreso de Yanet a La Casa de los Famosos México. Otros señalan a Luis Chaparro, argumentando que la modelo parecía “muy contenta en el exilio” junto a él, y sugieren que la discreción se debe a que ambos ya tienen pareja.
Sin embargo, la teoría que ha cobrado mayor fuerza entre la audiencia recae sobre Masad Altamimi. Durante su estancia en la suite, Masad declaró que, una vez finalizado el programa, le gustaría invitar a Yanet García a una cita romántica. Además, ambos protagonizaron varios intercambios de halagos y miradas dentro de la casa, lo que ha alimentado la especulación de un posible romance.
En declaraciones posteriores, la conductora Marie Claire subrayó que la confidencialidad del asunto forma parte del juego de la televisión reality, donde los sentimientos pueden convertirse en parte del espectáculo. Mientras tanto, los seguidores continúan votando y comentando, manteniendo viva la expectativa de que Yanet revele, en algún momento, el nombre del galán que conquistó su mirada.