Yanet García confiesa flechazo en LCDLF: ¿Quién es el galán?

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La modelo y creadora de contenido Yanet García admitió haber sentido un flechazo por uno de sus compañeros en el reality LCDLF, desatando una ola de especulaciones entre los seguidores del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:23 AM.