Yanet García niega robo de perfume a Gema Garoa tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026

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La ex‑habitante de LCDLFM, Yanet García, rompió el silencio y aseguró que Gema Garoa no le sustrajo el perfume que se viralizó en redes, aclarando que no pudo recoger sus pertenencias al ser expulsada del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 05:49 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 06:14 AM.