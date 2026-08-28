Yanet García niega robo de perfume a Gema Garoa tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García, la conocida "chica del clima", confirmó en una entrevista con Marie Claire Harp que el rumor sobre el supuesto robo de su perfume por parte de la actriz Gema Garoa es infundado. La modelo y creadora de contenido explicó que, tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 por votación de sus compañeros, no tuvo la oportunidad de recoger sus objetos personales y que el programa se encargó de enviárselos posteriormente.
El origen del escándalo se dio cuando, en un breve clip difundido en redes, se vio a Gema Garoa colocar un frasco de perfume sobre el suelo del vestidor. Usuarios interpretaron la escena como un posible hurto, lo que avivó la polémica en Twitter y TikTok. Sin embargo, según testigos dentro del programa, el perfume fue recogido por la actriz Cynthia Klitbo, quien lo entregó a Yanet para que lo incluyera en una de sus maletas.
En sus declaraciones, García señaló: "Gema no robó nada, no inventen. Ya no saben qué inventar". Añadió que, al no haber podido desempacar sus pertenencias, aún desconoce si el perfume quedó en la casa, aunque descarta cualquier acción legal contra la producción del reality.
Gema Garoa, por su parte, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema, y la producción de La Casa de los Famosos México tampoco ha abordado el incidente en pantalla. La mayoría de los internautas ahora consideran el caso como un rumor sin fundamento, mientras que algunos siguen especulando sobre la gestión de los objetos personales de los concursantes expulsados.
El episodio vuelve a poner en relieve la falta de protocolos claros para la entrega de pertenencias a los participantes que abandonan el programa de forma abrupta, un aspecto que críticos del reality han señalado como una vulnerabilidad que genera controversias innecesarias.