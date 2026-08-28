Yuridia denuncia invasión a su privacidad y advierte medidas de seguridad

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La cantante Yuridia denunció que una persona se acercó a su domicilio para saludarla, lo que consideró una invasión a su intimidad. La artista advirtió que, de repetirse el hecho, tomará acciones para proteger a su familia, justo antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 28/08/2026 08:45 AM.