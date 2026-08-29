Eugenio Derbez vuelve a la polémica tras publicar foto de su juventud

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El actor y comediante compartió una imagen de su adolescencia que reavivó las críticas surgidas por el comentario de Victoria Ruffo sobre su hija menor. La publicación generó reacciones en redes y reabrió el debate sobre la intervención de la 'Queen de los melodramas' en la vida familiar de los Derbez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 09:38 AM.