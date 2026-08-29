Eugenio Derbez vuelve a la polémica tras publicar foto de su juventud

Eugenio Derbez encendió de nuevo las redes sociales al publicar una fotografía inédita de su juventud, en la que aparece junto a sus tres hijos mayores. La imagen, difundida en su cuenta oficial de Instagram, fue acompañada por un breve mensaje de agradecimiento a sus seguidores, pero pronto se vio sobrepasada por la polémica que había surgido semanas atrás cuando la actriz Victoria Ruffo comentó sobre la edad de la hija menor de Derbez, nacida de su relación con Alessandra Rosaldo.
El comentario de Ruffo, realizado en una entrevista con la prensa, insinuó que la menor estaba “en la peor edad” para aparecer en público, generando una fuerte reacción de los fanáticos de la familia Derbez y de la propia Alessandra Rosaldo, quien calificó las palabras como un “desatino”. Derbez respondió en ese momento mediante un video del periodista Lucho Borrego, agradeciendo la cobertura y defendiendo a su hija.
Al compartir la foto de su adolescencia, los internautas no tardaron en hacer referencia al precedente de Ruffo, señalando que la imagen reforzaba la percepción de que el actor estaba “dando la razón” a la crítica de la actriz. Comentarios como “¿Ruffo siempre tuvo la razón?” y “La foto solo confirma lo que ya se decía” se multiplicaron en Twitter, Instagram y Facebook.
Hasta el momento, ni Victoria Ruffo ni Eugenio Derbez han emitido declaraciones oficiales sobre la nueva controversia. La prensa ha intentado contactar a ambas partes sin éxito, y la conversación sigue alimentándose de opiniones de terceros, entre ellos la actriz Niurka, quien defendió a Ruffo, y varios usuarios que pidieron que la polémica se centre en la protección de la menor.
La situación se enmarca dentro de un contexto más amplio de escrutinio mediático a la vida privada de los famosos en México, donde cada gesto o publicación puede desencadenar debates sobre la responsabilidad de los medios y el respeto a la intimidad familiar.
Se espera que, en los próximos días, la familia Derbez vuelva a pronunciarse, ya sea para aclarar su posición o para intentar cerrar el capítulo que ha mantenido a la opinión pública dividida.