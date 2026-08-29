A 10 años de la muerte de Juan Gabriel: el Divo de Juárez conquista a la generación Z

Diez años después de su partida, Juan Gabriel vuelve a ser protagonista en la escena musical mexicana, pero esta vez a través de la generación Z y las plataformas digitales. Según Spotify, la versión en vivo de “Hasta que te conocí” grabada en el Palacio de Bellas Artes en 1990 experimentó un aumento del 258 % en reproducciones en México y del 211 % en Estados Unidos durante el Mundial 2026, impulsada por los festejos de la afición tras cada gol de la Selección Mexicana.
La tendencia surgió de forma espontánea, sin campaña publicitaria. Los clips mostraban goles, celebraciones en estadios y escenas de la afición reunida en las calles, y cada vez que la Selección ganaba, miles de personas se congregaban en el Ángel de la Independencia con “Hasta que te conocí” de fondo. Spotify confirmó que, en promedio, las reproducciones de todas las versiones del tema aumentan más de un 20 % tras el silbatazo final de cada partido de México.
Jóvenes que descubrieron la canción a través del algoritmo la usaron para editar viajes por el país, creando una asociación directa entre la voz de Juan Gabriel y el orgullo de la mexicanidad. Tras el tercer partido de la Selección contra Chequia, “Así fue” registró un crecimiento superior al 40 % en reproducciones.
Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, Michoacán, vendió más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera y falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto. Este viernes 28 de agosto de 2026 se cumplen exactamente diez años de su fallecimiento, y sus canciones registran más escuchas entre menores de 25 años que en cualquier otro momento desde su muerte.