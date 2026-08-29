A 10 años de la muerte de Juan Gabriel: el Divo de Juárez conquista a la generación Z

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Diez años después de su fallecimiento, Juan Gabriel registra récord de reproducciones entre jóvenes. Sus temas “Hasta que te conocí” y “Así fue” se convirtieron en los audios más usados en TikTok durante el Mundial 2026, impulsando un renacer digital del legado del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 09:23 AM.