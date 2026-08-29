Sergio Acosta denuncia amenazas y acusa a sus hermanos tras su salida de Los Acosta

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El tecladista y fundador de Los Acosta, Sergio Acosta, anunció su salida del grupo después de 50 años y denunció haber sido amenazado por sus hermanos Ricardo y Ernesto. El músico asegura que su familia ha sido blanco de acoso e intimidaciones, y que cuenta con pruebas que presentará en los tribunales. La agrupación respondió con un comunicado negando las acusaciones y evitando confrontaciones públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 09:37 AM.