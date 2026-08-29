Sergio Acosta denuncia amenazas y acusa a sus hermanos tras su salida de Los Acosta

Los Acosta se encuentran nuevamente bajo los reflectores, pero esta vez por una disputa interna que ha escalado a denuncias de amenazas y posibles acciones legales. El jueves 27 de agosto, Sergio Acosta, tecladista, miembro fundador y responsable del estilo sonoro del grupo, anunció su salida de la agrupación después de cinco décadas de trayectoria. En su publicación, el músico afirmó que su desvinculación no fue voluntaria, sino un despido, y acusó a sus hermanos, Ricardo y Ernesto Acosta, de haberlo amenazado y de haber puesto en riesgo su seguridad y la de su familia.
Según el comunicado de Sergio, la decisión de abandonar el grupo fue tomada bajo la recomendación de su defensa legal, quien le indicó dejar constancia escrita de los hechos. El artista declaró que él y su familia han sido objeto de acoso, intimidaciones y amenazas directas, lo que le ha generado temor por su integridad física. Además, aseguró poseer pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones y que, en su momento, las hará públicas.
El grupo, por su parte, respondió a través de sus redes sociales con un comunicado en el que rechazó cualquier acusación contra sus integrantes y manifestó su intención de no participar en confrontaciones mediáticas, en señal de respeto a su trayectoria y a los lazos familiares. Sin embargo, en las historias de Instagram de Los Acosta se compartieron publicaciones y reels que algunos usuarios interpretaron como indirectas a las denuncias de Sergio, lo que sugiere que la tensión persiste.
En cuanto a los posibles desdoblamientos legales, Los Acosta aseguraron que cualquier asunto será atendido por las vías judiciales correspondientes. Mientras tanto, el músico ha indicado que su defensa de derechos musicales y patrimoniales ya está en manos de sus abogados, y que está preparado para enfrentar cualquier eventualidad.
Este conflicto se suma a la polémica que vivió el grupo en los últimos meses, cuando Ricardo Acosta fue agredido durante un concierto, convirtiendo a Los Acosta en tema de conversación en los medios. La actual disputa familiar podría marcar una nueva etapa en la historia del grupo, cuya resolución aún está por verse.