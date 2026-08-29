Taylor Swift dona $50,000 a madre herida tras salvar a adolescente en Rhode Island

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La cantante estadounidense aportó 50 mil dólares a la campaña de GoFundMe de Ashley Taunton, quien sufrió graves lesiones al ser atropellada mientras protegía a un joven en la autopista I‑95.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 09:41 AM.