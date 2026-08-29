Taylor Swift dona $50,000 a madre herida tras salvar a adolescente en Rhode Island

Taylor Swift donó $50,000 a la campaña de GoFundMe creada para Ashley Taunton, una madre de tres hijos que quedó gravemente herida el 18 de julio en Rhode Island al ser atropellada mientras salvaba a un adolescente de un vehículo descontrolado.
Taunton, auxiliar de enfermería certificada de 42 años y residente de Connecticut, había detenido su automóvil en la I‑95 bajo una intensa lluvia al observar un accidente. Tras ayudar a tres jóvenes con heridas leves, un segundo coche perdió el control y se dirigió a gran velocidad hacia el grupo. La enfermera empujó al adolescente más cercano, Vinny, y recibió el impacto del vehículo.
El accidente le provocó una disección bilateral de las arterias carótidas internas, laceraciones en hígado y bazo, múltiples fracturas costales y ruptura de diafragma. Los médicos estiman que su recuperación, incluida la fisioterapia, podría durar hasta un año.
El esposo de Taunton, Joe, abrió la recaudación en GoFundMe para cubrir gastos médicos y cotidianos. La donación de Swift, la mayor registrada en la campaña, elevó el total a más de $64,000 al 28 de agosto. La cantante acompañó su aporte con el mensaje: “¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío amor a tu familia! – Taylor”.
Taunton expresó su gratitud en redes sociales, diciendo que estaba “llorando de tanta gratitud”. Un fondo paralelo, Meal Train, recaudó otros $16,000 para cubrir las comidas de la familia durante la convalecencia.
El gesto se suma al historial filantrópico de Swift, quien semanas antes, junto a su esposo Travis Kelce, donó $26 millones a 20 organizaciones estadounidenses antes de su boda en julio.