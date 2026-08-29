Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor en caso de presunto abuso sexual

El actor Vadhir Derbez anunció que un tribunal le concedió una sentencia de amparo a su favor dentro del proceso judicial iniciado por la denuncia de una modelo de 19 años, quien lo acusa de presunto abuso sexual ocurrido durante la grabación de un video musical. La denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.
Derbez calificó la resolución como un "avance" en su defensa y sostuvo que los jueces detectaron irregularidades en el procedimiento. El actor afirmó que cuenta con pruebas que demuestran la falsedad de los señalamientos y que su equipo jurídico ha recibido exigencias económicas para evitar la difusión de la denuncia, lo que él interpreta como un intento de extorsión.
El caso también se vio empañado por una controversia interna en la Fiscalía. Carla Rodríguez Saldaña, quien se desempeñaba como Ministerio Público en el área de Delitos Sexuales, fue suspendida tras detectarse que la defensa del actor poseía información confidencial del expediente. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, la funcionaria está bajo investigación por presunta entrega o venta de dicha información, lo que ha generado dudas sobre los controles internos de la autoridad.
Derbez reconoció que la exposición pública del caso ha afectado su vida personal y profesional, mencionando la devolución de boletos de una gira en Guatemala y el impacto emocional que ha sufrido. "Sí, emocionalmente ha sido un proceso durísimo, muy muy grave", declaró.
El actor también abordó otro incidente reciente, en el que una mujer le dio una nalgada sin su consentimiento. Derbez explicó que conversó con ella, recibió una disculpa y decidió perdonarla, pidiendo que no sea atacada en redes sociales.
Hasta la fecha, no se ha emitido orden de aprehensión contra Vadhir Derbez. Sus abogados continúan revisando el expediente y esperan que la Fiscalía actúe conforme a la ley.