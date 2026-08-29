Vadhir Derbez obtiene amparo a su favor en caso de presunto abuso sexual

...

El actor Vadhir Derbez recibió una sentencia de amparo favorable en el proceso derivado de la denuncia de una modelo de 19 años por presunto abuso sexual, señalando irregularidades y posibles intentos de extorsión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 09:52 AM.