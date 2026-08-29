El hermano de Verónica Castro explica el uso intermitente de oxígeno y descarta gravedad

Verónica Castro apareció con un tanque de oxígeno en la graduación de bachillerato de su hijo Cristian el 12 de agosto, lo que generó alarma entre sus seguidores. Ante la creciente preocupación, su hermano José Alberto “El Güero” Castro rompió el silencio durante una rueda de prensa y aclaró la causa del dispositivo.
El productor de televisión declaró que la actriz necesita oxígeno de forma intermitente debido a los efectos del tabaquismo. “Hay momentos en que tiene que estarlo usando. Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen”, afirmó, subrayando que la condición no representa un riesgo inmediato para su vida.
Cuando los periodistas preguntaron si la situación era grave, El Güero fue enfático: “No, no, no, no es nada grave. Es necesario nada más”. Con esas palabras buscó desactivar los rumores de un deterioro severo o de una enfermedad terminal.
El hijo de la actriz, Cristian Castro, confesó que la aparición del tanque lo “sacó de onda” y que desconocía la razón del uso del oxígeno durante la ceremonia. La familia, por su parte, ha reiterado que Verónica está estable, bajo tratamiento domiciliario y en rehabilitación, sin diagnóstico confirmado de EPOC u otra patología crítica.
Este no es el primer episodio en que la actriz ha sido vista con apoyo respiratorio. En octubre de 2025 apareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con silla de ruedas y cánula nasal conectada a un tanque portátil, aclarando que el equipo era “por comodidad”.
El Güero cerró la entrevista con una advertencia directa al público: no fumar. La familia mantiene que el oxígeno forma parte de un manejo cotidiano y no de una crisis aguda.