El hermano de Verónica Castro explica el uso intermitente de oxígeno y descarta gravedad

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José Alberto “El Güero” Castro confirmó que la actriz usa oxígeno por una afección vinculada al tabaquismo, pero aseguró que no es una condición grave y urgió a no fumar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/08/2026 09:58 AM.
En Espectáculos y editada el 29/08/2026 10:34 AM.