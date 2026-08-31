Aldo Rendón vuelve a insultar a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

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El estilista Aldo Rendón y la concursante Gema Garoa hostigaron a Mariana Ochoa tras su regreso a la casa, usando epítetos como “naco”, “inmunda” y “asquerosa”. Las agresiones, capturadas en vivo, fueron calificadas en redes como clasismo y misoginia, y reavivaron la tensión entre ambos participantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 06:17 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:40 AM.