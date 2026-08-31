Antrax revela infidelidad tras abandonar MasterChef 24/7 por lesión

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El creador de contenido Antrax anunció en X que descubrió una infidelidad mientras competía en el reality culinario de TV Azteca. La noticia, acompañada de memes y mensajes de apoyo, se difundió con más de 790 mil visualizaciones y marcó el fin de su participación tras una lesión en la cocina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 09:19 AM.