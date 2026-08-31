Antrax revela infidelidad tras abandonar MasterChef 24/7 por lesión

El influencer conocido como Antrax sorprendió a sus seguidores al confesar, a través de su cuenta de X, que fue víctima de una infidelidad mientras formaba parte del programa MasterChef 24/7. El mensaje, publicado con un emoji de risa, indicó que el engaño se descubrió al concluir su paso por el reality, después de que una lesión en el dedo lo obligara a abandonar la competencia.
En la publicación, Antrax utilizó una escena de Los Simpson para ilustrar la situación: el personaje pregunta por el novio de una joven y ella responde que está dentro de MasterChef. Horas más tarde, el creador compartió otro breve mensaje en el que manifestó su intención de dejar atrás el episodio y comenzar una nueva etapa, acompañándolo con el enlace https://t.co/ETX6j68d02.
La revelación generó más de 790 mil visualizaciones y miles de reacciones en la red. Mientras algunos usuarios expresaron su pesar, otros respondieron con memes y mensajes de ánimo, instándolo a enfocarse en su recuperación y en los proyectos futuros que pueda emprender tras su paso por la cocina más famosa de México.
Durante su participación, Antrax había mencionado en varias ocasiones a Melanny, creadora de contenido y modelo veracruzana, con quien mantuvo una relación sentimental. Según información de TV Azteca, la pareja inició como amigos, evolucionó a noviazgo y el influencer llegó a dedicarle platillos dentro de la competencia.
El accidente que provocó la salida de Antrax ocurrió en uno de los retos del programa, cuando se cortó el dedo al preparar un platillo. A pesar de intentar regresar a la cocina, la lesión impidió que continuara compitiendo, convirtiéndose su despedida en uno de los momentos más emotivos de la temporada, no por una eliminación tradicional sino por razones de salud.