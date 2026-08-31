Barbara Eden revela el rechazo por “no tener senos grandes” y su ascenso a Hollywood

Barbara Eden, la icónica intérprete de la genio en la serie Mi bella genio, reveló en una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly que, a principios de los años 50, un director de casting de Warner Bros. la rechazó diciendo que no tenía futuro en Hollywood porque “no tenía senos grandes”. El ejecutivo, al mostrarle una fotografía de su propia hija, le aseguró que ese era el “tipo de Hollywood” que buscaban y le aconsejó regresar a su ciudad natal y casarse.
La actriz, originaria del área de la bahía de San Francisco, llegó a Los Ángeles en la década de 1950 gracias a un conocido que le presentó al estudio. Tras la brusca entrevista, su tío la acompañó a la sede de Warner Bros. y esperó fuera mientras ella era evaluada. El rechazo fue tan contundente que el director le dijo: “Eres una chica bastante linda, pero no eres hermosa… Vuelve a casa y cásate con el novio que tienes allá”.
Sin embargo, la industria mostró una memoria corta. Meses después, un coach de actuación de Warner Bros. invitó a Eden a sus clases. Mientras se dirigía al aula, escuchó su nombre y, al girarse, descubrió que era el mismo director de casting que la había descartado. Ante la sorpresa, el ejecutivo le propuso una prueba de pantalla. Esa audición marcó el inicio de una carrera que la llevó a participar en I Love Lucy, The Andy Griffith Show, Flaming Star y The Brass Bottle, antes de alcanzar la fama mundial con Mi bella genio.
Ahora, a pocos días de cumplir 95 años (23 de agosto), Eden sigue activa. Presentará la película All Hands On Deck (1961) junto a Pat Boone en el Cinecon Classic Film Festival de Los Ángeles. En la entrevista, también comentó que su próximo proyecto dependerá exclusivamente de la calidad del guion, aunque bromeó con la posibilidad de interpretar a la “Mala Jeannie”, el alter‑ego oscuro que interpretó en varios episodios de la serie.