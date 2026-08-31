Barbara Eden revela el rechazo por “no tener senos grandes” y su ascenso a Hollywood

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En una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly, la actriz Barbara Eden contó cómo un director de casting de Warner Bros. la desestimó por no cumplir con los estereotipos físicos de la época, para luego volver a llamarla y ofrecerle una prueba que impulsó su carrera, culminando en el éxito de “Mi bella genio”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 02:18 PM.