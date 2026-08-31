Eva Mendes revela el significado de su tatuaje “de Gosling” y reafirma su amor por Ryan

Eva Mendes volvió a exhibir el discreto tatuaje que lleva en la muñeca y que dice "de Gosling", mientras compartía fotos en Instagram dentro de un automóvil. Ante la sorpresa de una seguidora, la actriz respondió que el grabado es "el único que tengo, el único que he querido", confirmando que el detalle alude a su pareja de larga data, el actor Ryan Gosling.
En la cultura hispana, el uso de "de" antes del apellido del cónyuge es una tradición que indica unión marital; de ahí que el tatuaje pueda interpretarse como "Eva Mendes de Gosling". El diseño no es nuevo: en 2022 la actriz ya había mostrado parcialmente la inscripción, lo que generó especulaciones sobre un posible matrimonio, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente.
La relación entre Mendes y Gosling comenzó en 2011, cuando coincidieron en la película The Place Beyond the Pines. Desde entonces han mantenido su vida familiar alejada de los reflectores, criando a sus dos hijas, Esmeralda (11 años) y Amanda (10 años). En 2016 se rumoró una ceremonia privada, pero la pareja nunca confirmó la noticia.
En una entrevista con Today Australia (2022) y otra con Women’s Health (2019), Eva se refirió a Ryan como "esposo" y explicó que su decisión de ser madre surgió tras conocerlo, describiendo su vínculo como "algo muy específico con él".
Mientras Ryan Gosling sigue activo en la pantalla grande —recientemente protagonizó y produjo Project Hail Mary, que ha recaudado 684 millones de dólares a nivel mundial—, Eva ha reducido su carrera actoral para enfocarse en la crianza. Sus apariciones públicas se limitan a redes sociales, donde ocasionalmente muestra anillos y momentos familiares.
Gosling también tiene proyectos futuros, como el reinicio de Ghost Rider (Marvel, 2028) y una posible secuela de Barbie, mientras que Mendes mantiene su perfil bajo, dejando que el tatuaje hable de su compromiso con la pareja.