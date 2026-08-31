Eva Mendes revela el significado de su tatuaje “de Gosling” y reafirma su amor por Ryan

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La actriz mostró nuevamente el pequeño tatuaje en su muñeca que dice “de Gosling”, explicando que es el único que ha querido y que alude a la tradición hispana de usar “de” para indicar al cónyuge.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:14 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:28 AM.