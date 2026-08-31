El “estilo Jalisco” como motor del éxito global de Maná, según Fher Olvera

...

El vocalista de Maná revela que la clave de la trayectoria internacional de la banda radica en la filosofía de vida del estado de Jalisco, una combinación de cariño, decisión y cultura que ha guiado su música y su vida personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 10:57 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 02:05 PM.