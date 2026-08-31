El “estilo Jalisco” como motor del éxito global de Maná, según Fher Olvera

Maná, una de las agrupaciones de rock en español más influyentes a nivel mundial, volvió a estar en el foco de la opinión pública tras su presentación en el espectáculo intermedio de la inauguración del Mundial 2026, donde interpretó "Oye mi amor". Sin embargo, el verdadero motor de su éxito, según su vocalista Fher Olvera, no es solo la calidad musical, sino una raíz cultural: el llamado "estilo Jalisco".
En síntesis, el éxito de Maná no solo se mide en discos vendidos o escenarios internacionales, sino en la capacidad de la banda para canalizar la energía del "estilo Jalisco" y transmitirla al mundo.