Polémica en La Casa de los Famosos: Gema Garoa critica a Mariana Ochoa y menciona a Casa Sharon

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Durante la transmisión de La Casa de los Famosos México, Gema Garoa calificó de “naca” el vestido de Mariana Ochoa y lo comparó con la ropa de la boutique Casa Sharon, generando debate sobre clasismo y el uso de marcas en críticas públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 03:18 PM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 03:49 PM.