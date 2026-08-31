Polémica en La Casa de los Famosos: Gema Garoa critica a Mariana Ochoa y menciona a Casa Sharon

En la noche del domingo, la transmisión de La Casa de los Famosos México se tornó polémica cuando la actriz Gema Garoa, tras la victoria de Luis Chaparro y su propio regreso a la competencia, criticó el atuendo de la cantante Mariana Ochoa. Garoa, visiblemente molesta por los comentarios que Ochoa había hecho sobre ella durante su ausencia, utilizó la pantalla del programa para leer dichos mensajes y, en la conversación que siguió, lanzó una serie de observaciones despectivas sobre el vestido que Ochoa lució en la gala de eliminación.
La actriz describió el vestido como “naca” y, de forma explícita, lo comparó con la ropa que, según sus palabras, se vende en la boutique Casa Sharon, ubicada en McAllen, Texas. La referencia al establecimiento, especializado en vestidos de gala y eventos formales, provocó una oleada de reacciones entre los espectadores y usuarios de redes sociales.
Algunos internautas interpretaron el comentario como una crítica meramente estética, mientras que otros lo calificaron de clasista, al asociar la marca de la tienda con un estereotipo negativo. La polémica se intensificó cuando usuarios de la zona fronteriza defendieron a Casa Sharon, argumentando que la mención del negocio en un contexto despectivo dañaba su reputación.
Casa Sharon, situada en 410 S Main St., McAllen, Texas, es conocida por ofrecer vestidos para bodas, quinceañeras, graduaciones y otros eventos formales, además de accesorios relacionados. Tras la emisión, la boutique se volvió tendencia en Twitter, Instagram y TikTok, donde se compartieron fotos de sus colecciones, memes y opiniones tanto a favor como en contra de la referencia hecha por Garoa.
El debate sobre la utilización de nombres de marcas en críticas personales ha reavivado discusiones sobre el respeto a los establecimientos comerciales y la responsabilidad de los personajes públicos al expresarse en medios de alto alcance. Mientras tanto, la audiencia sigue dividida entre quienes consideran que la crítica fue una simple cuestión de estilo y quienes la ven como una muestra de discriminación social.