Gema Garoa confronta a Cynthia Klitbo por supuesta ofensa en La Casa de los Famosos México

...

En el reality La Casa de los Famosos México, Gema Garoa exigió a Cynthia Klitbo que aclarara un comentario que interpretó como un insulto. La actriz negó haberla llamado “huevona”, explicando que su observación se refería al estado del cuarto, no a la concursante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 09:41 AM.