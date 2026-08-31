Gema Garoa confronta a Cynthia Klitbo por supuesta ofensa en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México vivió un nuevo episodio de tensión cuando Gema Garoa confrontó a la actriz Cynthia Klitbo, exigiendo que ésta reconociera públicamente haberla llamado “huevona”. El intercambio surgió después de que un comentario de Klitbo fuera interpretado por Garoa como un insulto personal.
Garoa, visiblemente molesta, pidió a Klitbo que declarara frente a los demás participantes: “Quiero que me digas delante de toda la gente que soy una huevona”. La actriz, sin embargo, negó haber dirigido esas palabras a la concursante y aclaró que su observación hacía referencia al estado del cuarto donde se encontraba.
“Yo me refería a mi cuarto”, sostuvo Klitbo, añadiendo que otro participante le había cuestionado por defender a Garoa: “Dice: ‘Tú la defiendes y toda’. Y dije: ‘El cuarto está hecho una…’”. Garoa replicó con la frase incompleta, intentando confirmar la acusación, pero Klitbo reiteró que su comentario se refería al espacio físico y no a la persona.
Tras la aclaración, Garoa pareció aceptar la explicación, respondiendo con un “Ah, no” y recibiendo el asentimiento de Klitbo: “Ok”. No obstante, la conversación mantuvo momentos de fricción, ya que la actriz explicó que había sido reclamada por otros por supuestamente defender a Garoa.
“A mí me estaban reclamando”, indicó Klitbo, a lo que Garoa respondió: “Que Ángela…”. La actriz completó: “Por defenderte”. Garoa reconoció: “Sí, yo sé”. Finalmente, Klitbo volvió a enfatizar que su comentario se refería al cuarto, señalando que “no había pasado ni un trapo”. Añadió que, de haber querido referirse a Garoa, lo habría dicho explícitamente: “Si te lo hubiera dicho, te hubiera dicho: ‘El cuarto’”.
El episodio ilustra cómo una frase ambigua dentro del programa puede escalar rápidamente a un conflicto interpersonal, dejando en evidencia la sensibilidad de los participantes ante posibles ofensas y la importancia de la claridad en la comunicación.