Julie Andrews se retira del cine: la razón y el futuro de “El diario de la princesa 3”

La ganadora del Oscar, Julie Andrews, confirmó que su etapa en el cine ha llegado a su fin, descartando su regreso como la reina Clarisse Renaldi en El diario de la princesa 3. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz explicó que, aunque conserva un profundo cariño por la franquicia, ya no siente el impulso de seguir trabajando en películas.
Andrews señaló que su decisión está motivada principalmente por su edad y el deseo de dedicar tiempo a otras facetas creativas, como escribir un libro o incursionar en el mundo del pódcast. “No me considero una pieza indispensable para el proyecto”, afirmó, añadiendo que esa certeza le brinda tranquilidad para que la saga continúe sin su presencia.
La tercera entrega, bajo la dirección de Adele Lim, mantendrá a Anne Hathaway en el papel de Mia Thermopolis y seguirá la nueva trama escrita por Meg Cabot. Aunque la ausencia de Andrews representa la pérdida de uno de los personajes más emblemáticos, tanto la actriz como los seguidores esperan que la historia siga prosperando.
Con este anuncio, Julie Andrews se despide oficialmente del cine, pero no de la vida creativa, abriendo un nuevo capítulo en su carrera artística.