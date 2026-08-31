Julie Andrews se retira del cine: la razón y el futuro de “El diario de la princesa 3”

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La legendaria actriz de 81 años anunció que no volverá a interpretar a la reina Clarisse Renaldi en la tercera entrega de la saga, citando su edad y el deseo de explorar nuevos proyectos creativos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:07 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 09:43 AM.