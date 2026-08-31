Madre de Mariana Ochoa confronta a Aldo Rendón en gala de eliminación de La Casa de los Famosos

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Durante la gala de eliminación, la madre de Mariana Ochoa respondió a las críticas de Aldo Rendón, negó la expulsión de la cantante de OV7 y exigió el cese de los ataques personales, generando amplio debate entre los seguidores del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:10 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:25 AM.