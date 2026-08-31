Madre de Mariana Ochoa confronta a Aldo Rendón en gala de eliminación de La Casa de los Famosos

En la transmisión de la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, la madre de la cantante Mariana Ochoa tomó la palabra para reprochar públicamente al consultor de imagen Aldo Rendón los reiterados comentarios que ha dirigido contra su hija.
La mujer negó rotundamente que la salida de Mariana de OV7 haya sido consecuencia de una supuesta actitud, aclarando que la disolución del grupo se debió a problemas contractuales con la empresa que los representaba. Asimismo, cuestionó las observaciones de Rendón sobre el físico y la personalidad de la artista, exigiendo que cesen las críticas que, según ella, vulneran la dignidad de su hija.
El enfrentamiento se inscribe en una serie de tensiones que se han acumulado desde la reingreso de Mariana al reality, donde Aldo Rendón y otros compañeros del cuarto Tulum han señalado que su presencia provocó fricciones dentro del programa. El estilista ha reiterado que la cantante habría sido la causa de su expulsión de la agrupación, una afirmación que la madre desmintió categóricamente.
Tras la intervención de la madre, los seguidores del programa reaccionaron en redes sociales, divididos entre quienes apoyan a la cantante y quienes defienden la postura de Rendón. Los comentarios en línea resaltan la expectativa de que Mariana demuestre su carácter y ponga fin a la polémica.
El episodio deja en evidencia la creciente tensión entre los participantes y sus allegados, y plantea la pregunta de cómo evolucionará la dinámica dentro de la casa en los próximos episodios.