Marlon Colmenarez responde a Wendy Guevara tras la polémica en “El Confesionario” de Rosalía

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El modelo e influencer venezolano Marlon Colmenarez desmintió la versión romántica que Wendy Guevara insinuó sobre su relación durante la dinámica del programa de Rosalía, aclarando que nunca fueron novios y que los regalos fueron actos de amistad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:11 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:26 AM.