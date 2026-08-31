Marlon Colmenarez responde a Wendy Guevara tras la polémica en “El Confesionario” de Rosalía

Ciudad de México, 31 de agosto de 2026. – En medio del concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes, la creadora de contenido Wendy Guevara relató en "El Confesionario" una historia de amor en la que describió haber comprado una camioneta del año y pagado el enganche de una casa para un hombre que, según ella, sabía que no la amaba. Aunque no nombró a Marlon Colmenarez, los detalles coincidieron con la relación que ambos mantuvieron en años anteriores, reavivando las especulaciones sobre un posible romance.
Ante la difusión del relato, el modelo e influencer venezolano, que se ha consolidado en México gracias a su presencia en redes sociales y a la amistad con Wendy, emitió un comunicado en sus redes sociales. En él, Colmenarez rechazó categóricamente la interpretación romántica de la anécdota, asegurando que nunca fueron novios ni mantuvieron relaciones íntimas. "La camioneta fue un regalo, no un pago por favores ni una prueba de amor", afirmó, añadiendo que nunca le exigió a Wendy que le entregara bienes ni que le pagara el enganche de una vivienda.
El conflicto se remonta a 2025, cuando Marlon ya había negado haber cometido fraude con la camioneta que recibió de Wendy y reiteró que la relación había sido estrictamente de amistad. En esa ocasión, la influencer había declarado que apoyó económicamente a Marlon y a su familia, cubriendo gastos de vivienda y enviando remesas por cariño.
Wendy, por su parte, explicó en una entrevista con Adela Micha que una agencia la contactó por un supuesto trámite de venta de la camioneta que ella nunca firmó, lo que generó una nueva disputa legal sobre la titularidad del vehículo. Sin embargo, mantuvo que su apoyo económico a Marlon había sido motivado por afecto y no por una relación amorosa.
En su reciente respuesta, Colmenarez manifestó estar dispuesto a conversar sobre los aspectos negativos que se le atribuyen a Wendy, pero reiteró que la interpretación de su vínculo como romántico es errónea. "Si ella decide contar su pasado, yo también estoy dispuesto a hablar, pero con la verdad como base", concluyó.
La polémica sigue abierta, mientras ambas partes continúan defendiendo sus versiones en redes sociales y medios de comunicación.