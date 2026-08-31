Claudia Ruiz se corona como la primera ganadora de MasterChef 24/7 y se lleva 2 millones de pesos

Claudia Ruiz, originaria de Tamaulipas, se alzó con el título de ganadora del reality culinario MasterChef 24/7 en la transmisión del 30 de agosto, al superar a los tres finalistas restantes en el último reto propuesto por el jurado. Con su propuesta gastronómica, la chef amateur logró convencer a los jueces y se llevó el premio mayor de 2 millones de pesos.
El programa, que reunió a 25 concursantes durante casi cuatro meses, redujo su plantel a cuatro participantes para la gran final: Claudia Ruiz, Lancer (candidato polémico), y dos chefs emergentes cuya identidad se mantuvo en reserva hasta el cierre del episodio. Cada uno presentó un menú de tres tiempos, pero fue la combinación de técnica, sabor y presentación de Claudia la que obtuvo la mayor puntuación.
El jurado, integrado por chefs de renombre y críticos gastronómicos, destacó la creatividad de la ganadora al fusionar ingredientes tradicionales del noreste mexicano con técnicas contemporáneas. "Su plato principal mostró una maestría que rara vez se ve en una concursante tan joven", comentó uno de los jueces durante la transmisión.
Aunque la victoria fue celebrada por millones de seguidores en redes sociales, surgieron voces críticas que cuestionaron la imparcialidad del proceso. Algunos espectadores, citando supuestas irregularidades en la votación del público y en la evaluación del jurado, argumentaron que el verdadero ganador debería haber sido Lancer, quien también recibió elogios por su propuesta culinaria. El debate se intensificó en Twitter bajo los hashtags #MasterChefMx y #FinalMasterchefMx, donde usuarios compartieron opiniones encontradas.
Claudia Ruiz, al recibir el premio, agradeció a su familia y a sus seguidores, pero también expresó su deseo de que futuras ediciones del programa mantengan la transparencia y la equidad. "Este sueño se hizo realidad, pero espero que la audiencia confíe plenamente en la justicia del concurso en próximas temporadas", declaró la ganadora.
El reality continuará con nuevas temporadas, y la producción ha anunciado que revisará los mecanismos de votación y evaluación para evitar controversias similares.