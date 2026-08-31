Claudia Ruiz se corona como la primera ganadora de MasterChef 24/7 y se lleva 2 millones de pesos

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Tras cuatro meses de competencia, la tamauleña Claudia Ruiz ganó la final de MasterChef 24/7 el 30 de agosto, obteniendo el título y un premio de 2 millones de pesos, aunque algunos espectadores alegan irregularidades en el proceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:16 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:34 AM.