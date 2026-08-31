Melenie Carmona muestra nueva foto con el padre de su bebé y mantiene misterio de su pareja

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La cantante, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó su embarazo y compartió una imagen íntima con su novio, quien sigue sin ser revelado al público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:10 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:23 AM.