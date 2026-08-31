Melenie Carmona muestra nueva foto con el padre de su bebé y mantiene misterio de su pareja

La cantante Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, anunció oficialmente su embarazo el 27 de agosto de 2026 y, pocos días después, publicó una fotografía en sus historias de Instagram junto al padre de su futuro bebé. En la imagen, el hombre le brinda un beso en la mejilla mientras ambos posan; su rostro permanece parcialmente oculto, manteniendo la privacidad que la artista ha exigido desde el inicio de la relación.
La publicación estuvo acompañada del emoji de un pollito saliendo del cascarón y la canción "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, símbolos que sus seguidores interpretaron como una alusión a la nueva etapa que está por comenzar. A pesar de la curiosidad generada, Melenie reiteró que su pareja no pertenece al mundo del espectáculo y que él no ha optado por ser figura pública.
Desde marzo de 2026, la cantante había pedido respeto por la intimidad de su novio después de ser captados en un concierto en Nuevo León. En 2025, su madre, Alicia Villarreal, confirmó que la pareja vivía en unión libre, pero nunca reveló el nombre ni la ocupación del hombre. Melenie ha señalado que llevan varios años juntos y que la relación es conocida y aceptada por la familia.
En una dinámica con sus seguidores, la artista manifestó su deseo de formar una familia, casarse y vivir una vida tranquila junto a su amor. Tras la confirmación del embarazo, explicó que prefirió mantener el proceso en privado durante los primeros meses para proteger la intimidad del momento y ahora se siente feliz y rodeada de cariño.
La nueva fotografía representa uno de los primeros gestos públicos de Melenie como futura madre, pero la cantante mantiene firme su decisión de no revelar la identidad del padre del bebé, subrayando la importancia de respetar la privacidad de su pareja.