Memo Schutz y Yahir son señalados por reírse de los insultos de Aldo Rendón a Mariana Ochoa

...

Los seguidores de La Casa de los Famosos México critican a los artistas Memo Schutz y Yahir por acompañar con risas los comentarios despectivos de Aldo Rendón contra la cantante Mariana Ochoa, intensificando la polémica por el acoso dentro del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:10 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:24 AM.