Memo Schutz y Yahir son señalados por reírse de los insultos de Aldo Rendón a Mariana Ochoa

En el programa La Casa de los Famosos México, los artistas Memo Schutz y Yahir fueron duramente cuestionados en redes sociales por reírse mientras el concursante Aldo Rendón lanzaba una serie de insultos dirigidos a la cantante Mariana Ochoa. Los comentarios del estilista, que incluyeron críticas a su apariencia física, su cabello y su forma de vestir, fueron acompañados por las carcajadas de los dos músicos, lo que generó una ola de reprobación entre el público.
El conflicto se originó cuando Ochoa manifestó su deseo de abandonar la casa, alegando que no podía seguir conviviendo con Rendón. En respuesta, el concursante reiteró su rechazo, llegó a decir que tenía “ganas de estrangularla” y pidió a la audiencia que votara para su eliminación. Posteriormente, mientras hablaba a sus espaldas en su habitación, Rendón continuó con observaciones despectivas sobre su imagen, momento en el que Schutz y Yahir se mostraron divertidos.
Las reacciones en Twitter y otras plataformas no se limitaron a condenar a Rendón; los internautas también criticaron a los dos artistas por su aparente complicidad. Comentarios como “¿Así se apoya a la violencia verbal?” y “Ríen mientras la acosan, eso no es amistad” se difundieron rápidamente, alimentando la polémica dentro y fuera del programa.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los participantes en reality shows cuando se trata de acoso y violencia verbal. Expertos en comunicación señalan que la risa ante comentarios ofensivos puede legitimar el comportamiento agresivo y que los medios deben promover un ambiente de respeto.
Hasta el momento, ni Memo Schutz ni Yahir han emitido declaraciones públicas para aclarar su postura. Mientras tanto, la audiencia sigue observando el desarrollo del conflicto, que podría influir en la percepción del programa y en la eventual eliminación de Mariana Ochoa.